Hai Phong, 1er juillet (VNA) - La ville portuaire de Hai Phong (Nord) a été élues parmi les 10 destinations d'investissement les plus attrayantes dans le pays, a déclaré le secrétaire du comité du Parti municipal Le Van Thanh.

Photo : VNA

Au 30 juin, on dénombre 24 nouveaux projets autorisés, et 20 autres qui ont demandé un relèvement de leur fonds, d’un montant de 617 millions de dollars, dont 585 millions de dollars étaient des investissements directs étrangers (IDE).

Ainsi, à ce jour, Hai Phong récensait 501 projets d’IDE totalisant 14,03 milliards de dollars.



Les entreprises nationales ont également versé leurs fonds dans la ville, notamment Vingroup, Sungroup, Xuan Truong, Him Lam et FLC, qui ont investi dans les domaines du développement urbain, du tourisme, de l'agriculture, des soins de santé et de l'éducation.



Au premier semestre, la ville a mis en chantier les ponts Hoang Van Thu, Tam Bac, Han, Dang, de plusieurs routes côtières…

Hai Phong, qui possède le port en eau profonde de Lach Huyên, l’aéroport international de Cat Bi, ainsi qu’un réseau de routes nationales et de grandes zones industrielles... «devient une destination très attrayante pour les investisseurs étrangers, la ville figurant constamment dans le top 10 des localités du pays depuis ces 5 années dernières», a affirmé Nguyên Van Tùng, président du comité populaire de la ville.

En 2016, la ville a connu une croissance de 11%, ses exportations se sont élevées à 5,16 milliards de dollars pour une croissance de 19,57%, et ses rentrées fiscales, à plus 62.640 milliards de dôngs. En 2017, son prévisionnel de recettes fiscales est de plus 77.000 milliards de dôngs. -VNA