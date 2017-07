Hai Phong accueille trois millions de touristes au premier semestre

Dans la baie de Lan Ha, chef-lieu de Cat Ba, à Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - Au premier semestre, Hai Phong a accueilli 3,07 millions de touristes, dont 355.500 étrangers, une hausse de 10,7% sur un an.

La ville s'intéresse au développement des infrastructures avec la construction de grands ouvrages comme le pont de Tan Vu-Lach Huyen, le pont de Bach Dang, l'élargissement de la Nationale 10, l'ouverture au trafic de [l'autoroute Hanoï-Hai Phong]...

La mise en service de l'aéroport international de Cat Bi élargi crée un moteur pour développer plus fortement l'économie locale, notamment l'accélération du tourisme. En effet, plusieurs agences de voyage commencent mettre en œuvre leur plan d'accueil des touristes en coopération avec les compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Vietjet Air...

Fondée en 1888, la ville de Hai Phong s’offre à la mer Orientale, à 102 km à l’est de la capitale Hanoï. Hai Phong dispose d’un grand port donnant accès aux voies maritimes internationales et fréquenté depuis des centaines d’années par les bateaux marchands chinois, japonais, français, espagnols, portugais...



Aujourd’hui, Hai Phong est à la fois un centre de commerce, une ville industrielle et un carrefour de communications important. De plus, la ville possède d’intéressants monuments historiques, des temples, des pagodes... et deux destinations touristiques clés que sont Dô Son et [Cat Bà]. Autant d’atouts qui permettent à Hai Phong de miser, entre autres, sur le développement touristique. ​-VNA