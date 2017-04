Ha Tinh : ouverture de l’instruction sur des affaires de « trouble à l’ordre public »

Des gens empêchent la circulation sur une tronçon de la Nationale 1A dans la province de Ha Tinh. Photo : baohatinh.vn



Ha Tinh (VNA) – La police de la province centrale de Ha Tinh a décidé le 12 avril d’ouvrir l’instruction sur l’affaire pénale de « trouble à l’ordre public et arrestation illégale » qui était intervenue le 3 avril dans la commune de Thach Bang, district de Loc Ha.

Cette décision, signée par le sous-colonel Tran Hai Trung, chef adjoint de la Police d’investigation de la police provinciale, fait suite à une enquête de vérification des informations concernant les dénonciations d’actes illégaux commis le 3 avril dans la commune de Thach Bang, district de Loc Ha. Cette enquête a permis de découvrir des indices d’infraction de « trouble à l’ordre public » et d’ « arrestation illégale », prévu et réprimé par les articles 245 et 123 du Code pénal.

Auparavant, le 9 avril, la Police d’investigation de la police du chef-lieu de Ky Anh de la province de Ha Tinh a décidé d’ouvrir l’instruction sur l’affaire de « trouble à l’ordre public » du 3 avril dans cette localité. Ce jour-là, environ 150 personnes portant des outils agricoles, des briques et pierres, se sont installées sur une tronçon de la Nationale 1A et ont bloqué la circulation. En dépit des appels de la police et d’organisations locales, elles ont insulté et même attaqué des officiels. -VNA