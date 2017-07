Photo : VNA



Ha Nam (VNA) – Depuis janvier, la province de [Ha Nam] (Nord) a attiré 10 projets d’investissement direct étranger, d’un montant total de 49,36 millions de dollars.

Selon le directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement, Nguyen Van Oang, Ha Nam a accueilli en outre 36 projets d’investissement vietnamien, cumulant plus de 3.200 milliards de dongs (environ 136 millions de dollars). Par ailleurs, 44 projets en opération ont été autorisés à augmenter l’investissement initial de près de 115 millions de dollars.

Dans le but de mieux attirer les investissements, les autorités locales continuent d’accélérer la simplification des formalités administratives et d’améliorer ses infrastructures. Elles privilégient les investissements dans les industries auxiliaires et manufacturières, ainsi que les projets recourant aux technologies modernes et respectueuses de l’environnement. -VNA