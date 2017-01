Grandes promotions chez Big C à l'occasion du Têt

Hanoi (VNA) - La chaîne de supermarchés Big C déploiera du 20 au 27 janvier 2017 (du 23e au 30e jour du 12e mois lunaire de l'Année du Singe) un programme de promotion attrayante intitulé «Prêt pour accueillir le Têt», avec des réductions allant jusqu'à 50% sur plus de 1.000 produits.

Tous les supermarchés Big C sont décorés aux couleurs du Têt vietnamien. Photo : Big C/CVN

Exceptionnellement conçue pour le Têt, le programme de promotion intitulé «Prêt pour accueillir le Têt» de Big C se concentre sur les marchandises spécifiques du Têt, notamment charcuteries comme mortadelle vietnamienne, pâté de tête de porc, jambon, cuisses de porc, saucisses, saucisses chinoises... qui bénéficient d’une réduction de 22% à 35%. Les légumes en saumure les cu kiêu, les oignons vinaigrés sucrés, les salaisons de morelles, etc de 22% à 28%.Ce programme offre aussi des réductions jusqu'à 50% pour plusieurs paniers cadeaux et des centaines de produits de mode, chaussures. En outre, pour chaque facture de plus de 150.000 dôngs, les clients peuvent acheter une bouteille de Coca-Cola 1,5 litre pour seulement 3.000 dôngs. Ces promotions aideront les consommateurs à faire des emplettes plus économiques à l’occasion de Têt.À cette occasion, Big C a préparé environ 5.000 tonnes de légumes de toutes sortes, en hausse de 30% par rapport à la même période de 2016, dont plus de 100 sortes de légumes aux normes VietGAP. A également été renforcé l'approvisionnement en viande de porc, de canard et de poulet. Selon les prévisions, au cours du Têt Dinh Dâu 2017, le volume de produits d'élevage de Big C atteindra plus de 600 tonnes, +20% par rapport à l'année dernière, dont plus de 400 tonnes de viande de porc.Ces derniers jours, les supermarchés Big C de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et des autres provinces du pays ont vu le nombre de clients augmenter de plus en plus, à tous les moments de la journée. Il est prévu que les ventes pourraient doubler voire tripler par rapport aux semaines précédentes. -CVN/VNA