L'interface de l'application GotIt! sur le smarphone.

Photo : VNA/CVN



Hanoi (VNA) - Trois ans après sa naissance aux États-Unis, GotIt! est la 2e application d’éducation en nombre de téléchargements. Récemment, la plate-forme de connaissance comme un service (Knowledge-as-a-Service Platform, KaaS) de GotIt! a née à Burlingame, en Californie.



Créée en 2014 dans la Silicon Valley par le docteur ès sciences informatiques Trân Viêt Hùng, GotIt! est une application d’éducation qui permet à ses utilisateurs, notamment les élèves et les étudiants, de trouver rapidement sur leur smartphone des renseignements et informations pour faire leur travail à la maison.



Concrètement, il faut d’abord installer l’application GotIt! sur son smartphone et, après ouverture d’un compte, on peut poser ses questions. Le système de traitement des informations connecte ensuite l’utilisateur avec un spécialiste qui assiste le demandeur. Le processus ne dure que 10 minutes.



Au début, GotIt! propose une liste de questions gratuites pour essayer ce réseau, par la suite, le service est payant, mais pour un coût très raisonnable.



L’équipe des spécialistes de GotIt! comprend 12.000 personnes qui ont été selectionnées de 250.000 candidats de 70 pays et territoires dont l’Inde, les Philippines, l’Europe de l’Est, l’Afrique du Sud.... Ils s’agit de diplômés d’universités connues qui maîtrisent bien leur domaine, mathématiques, physique, chimie... Avec une rémunération minimum de 400 dollars par mois, plusieurs d’entre eux affirment que GotIt! leur rapporte de bons revenus.



Pour devenir un spécialiste, le candidat doit passer un examen en ligne de connaissances spécialisées et de capacités d’interaction avec l’utilisateur. Une fois membre de GotIt!, ils s’engagent à fournir les informations et les renseingements aux utilisateurs. La qualité et l’exactitude de leurs réponses sont vérifiées ensuite par une équipe d’examinateurs de GotIt!, avant transmission à l’utilisateur.



L’équipe de GotIt! comporte 20 employés en informatique qui travaillent au siège qui est situé dans la Silicon Valley, et 11 autres au Vietnam. Aux États-Unis, GotIt! a attiré du personnel de haut niveau, autrefois employés par Google, HP ou Facebook. Ils sont responsables de l’établissement du système de base de l’application. Les membres au Vietnam se consacrent au traitement des données, a expliqué le CEO de GotIt!, Trân Viêt Hùng.



Une nouvelle plate-forme de partage de connaissances



Récemment, le fondateur Trân Viêt Hùng et ses collaborateurs ont présenté pour la première fois au public la nouvelle base de données de partage de connaissances en tant que service.



Intitulé KaaS (Knowledge-as-a Service), cette plate-forme connecte l’utilisateur à un expert (classé selon l’ExpertRankTM) pour résoudre les problèmes de l’utilisateur. Le service KaaS établit un entretien en ligne entre l’utilisateur et l’expert.



La KaaS possède les trois avantages. Le premier permet aux élèves d’envoyer un fichier ou une photo de leurs problèmes difficiles pour obtenir un soutien. Le deuxième, une connexion et entretien en direct de 10 à 20 minutes entre l’expert et l’utilisateur. Et le troisième, encourager l’utilisateur à poser d’autres questions approfondies durant l’entretien.



Sur la plate-forme du KaaS, il y a deux services. C’est Got It Pro destiné aux entreprises utilisant Microsoft Excel et Google Sheets, d’une durée de 20 minutes par entretien, pour un prix de 3,99 à 5,99 dollars. Et Got It Study, pour les élèves, dans les diciplines des mathématiques, de la physique, des technologies, pour un prix de 0,99-3,99 dollars l’entretien de 10 minutes.



Actuellement, GotIt! compte 1,5 million d’utilisateurs sur iOS, et 300.000 sur Android. L’équipe de GotIt! répond à 2 questions par personne et par semaine. Pour la KaaS, il y a eu 2,5 millions d’échanges dès la naissance de ce service. Dans l’avenir, ce réseau de tutoriat en ligne devrait compléter plusieurs domaines pour Got It Pro, et ambitionne de se développer au Japon, en Europe et en République de Corée.



Avec GotIt!, la start-up Trân Viêt Hùng a réussi à créer son petit empire dans la Silicon Valley en soutenant des millions d’élèves et d’étudiants dans le monde entier. «GotIt! répond aux besoins des mineurs comme des majeurs pour toutes les difficultés en matière d’éducation. Elle peut donc satisfaire n’importe qui», a conclu le co-fondateur de GotIt!, Peter Relan. -CVN/VNA