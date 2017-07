Les dirigeants du G20, des pays invités et des organisations internationales posent pour une photo (Photo: VNA)

Hambourg (VNA) - Sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel, présidente du groupe G20 en 2017, le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a débuté vendredi après-midi (heure locale) ses activités au sommet du G20 à Hambourg.

Invité en tant qu’orateur principal aux débats sur le développement durable, le changement climatique et l’énergie, le chef du gouvernement vietnamien a émis un message fort sur l’importance de la coopération dans l’adaptation au changement climatique.

Étant l’un des premiers pays victimes du changement climatique, le Vietnam oeuvrera pour atteindre rapidement les 17 objectifs du développement durable suivant l’agenda 2030 de l’ONU, en privilégiant la réduction de la pauvreté, les énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique. Il a d’ores et déjà introduit les activités d’adaptation au changement climatique dans les plans et programmes de développement et pris des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8%, voire de 25% d’ici 2030 s’il obtient une aide efficace de la communauté internationale.

En tant que pays hôte du sommet de l’APEC 2017, le Vietnam a introduit le développement durable, l’adaptation au changement climatique et l’utilisation efficace de l’énergie comme les sujets prioritaires de l’agenda de ce sommet.

Nguyên Xuân Phuc a demandé au G20 et à la communauté internationale de mettre en œuvre strictement les engagements internationaux, de mener une collaboration étroite et efficace, et d’accorder des aides financières et technologiques aux pays en voie de développement pour la mise en oeuvre des objectifs de développement durable et inclusif.

Sur le thème "Formons un monde interconnecté", le Sommet du G20 se déroule les 7 et 8 juillet à Hambourg. En tant que pays hôte de l'APEC 2017, le Vietnam a été invité à des conférences et des réunions dans le cadre du G20 cette année.

Les dirigeants du G20 débattent des principaux sujets que sont l'économie, la finance, le climat, le commerce, l'emploi et la politique de développement. La migration et les flux de réfugiés, ainsi que la lutte contre le terrorisme, figurent parmi les autres questions essentielles d'importance mondiale du sommet.

Créé en 2008 face à la crise financière, le G20 réunit aujourd'hui les principaux pays industrialisés et émergents de la planète pour dialoguer autour de grands sujets économiques mondiaux : paradis fiscaux, réchauffement climatique, marchés du travail... Les membres du G20 représentent plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète et près de deux tiers de la population mondiale. -VNA