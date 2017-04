FPT Software reçoit le prix de partenaire technologique de l’année d’Amazon

Le représentant de FPT Software reçoit le prix d'AWS. Photo : CPV

Hanoï (VNA) - La société vietnamienne de logiciel FPT (FPT Software, du groupe FPT) vient de se voir décerner le prix de partenaire technologique de l'année d’Amazon Web Services (AWS), lors du Sommet AWS à Singapour 2017.



L’information a été donnée le 11 avril par FPT Software. Selon ce dernier, lors de ce sommet, AWS a distingué ses partenaires technologiques dans la région de l’ASEAN. Et FPT Software est la seule entreprise primée dans la catégorie partenaire technologique de l’année d’AWS.



Selon le représentant de FPT Software, il s’agit d’une reconnaissance d'AWS pour les réalisations de FPT en 2016 et début 2017, dont eMobi, une solution globale de gestion des ventes sur téléphones mobiles déployée avec succès sur la plate-forme d’AWS pour de nombreux fabricants de produits de grande consommation (FMCG) dans la région ; ou la capacité de transition de plate-forme d’AWS. FPT Software possède plus de 200 architectes et 300 ingénieurs ayant une vaste expérience dans le déploiement de solutions sur la plate-forme d’AWS.



Devenir le partenaire technologique d’AWS démontre non seulement la capacité technologique de FPT Software, mais pose aussi les bases pour son développement sur des marchés comme les États-Unis et l’Europe. Dans les temps à venir, les deux parties continueront leur coopération étroite dans la région Asie du Sud-Est, pour construire et développer des ressources humaines et fournir des services aux grands groupes internationaux.



FPT Software est également la société ayant le plus grand nombre de certificats d’AWS dans la région Asie-Pacifique, avec 239 certificats, ce qui représente un investissement sérieux, de long terme et stratégique dans la plate-forme technologique d’AWS. -CPV/VNA