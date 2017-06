Photo : internet

Hanoi (VNA) - La compagnie de systèmes d'information FPT (FPT IS) a lancé au Myanmar un projet de fourniture, d’installation et de fonctionnement de centres de données (Pre-Fabricatel Data Center) pour le ministère de la Planification et des Finances du Myanmar.

Ce projet, d’une valeur de plus de 11 millions de dollars et financé par la Banque mondiale (BM), a pour but de moderniser la gestion des finances publiques de ce pays.

FPT IS installera et fonctionner six centres de données dans six ​administrations ​des deux villes de Rangoon et Naypyidaw, et des systèmes d’équipements pour 30 filiales du ministère birman de la Planification et des Finances situées dans tout ce pays.



Ce projet sera ​réalisé ​en neuf mois, FPT IS ​devant soutenir le fonctionnement de ces centres de données pendant trois ​années.



Le projet ​a fait l'objet d’un contrat en date du 18 mai. -VNA