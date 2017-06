Photo : VOV

Ho Chi Minh-Ville, 23 juin (VNA) - Ayant pour thème «4ème révolution industrielle et ville intelligente», le 2e forum scientifique international des jeunes a débuté ce jeudi à Ho Chi Minh-Ville.



Il a réuni 108 étudiants étrangers et plus de 1.500 étudiants vietnamiens.



Tran Duc Su, directeur adjoint du centre de développement scientifico-technologique, relevant de l’antenne municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a indiqué : «Ce forum a pour objectif d’inciter les jeunes à prendre des initiatives pour faire de Ho Chi Minh-Ville une ville intelligente, capable de rattraper les autres villes du monde à l’heure de la 4e révolution industrielle». -VOV/VNA