Forum mondial de l’éducation Microsoft 2017 : le Vietnam encore à l'honneur

Hanoï (VNA) - Le drapeau du Vietnam a flotté pour la troisième fois sur le podium du Forum mondial de l’éducation Microsoft 2017, marquant les efforts notables du pays dans le processus d'innovation et d’application des technologies en matière d'enseignement et d’apprentissage.

Photo: internet

Le Forum mondial de l’éducation Microsoft 2017, un grand événement annuel ​en matière d’éducation internationale, a été organisé récemment à Toronto (Canada).Parmi les représentants vietnamiens figuraient Nguyen Thi Lieu du collège Duc Tri (Ho Chi Minh-Ville), Tran Thi Thuy du lycée Duc Hop (Hung Yen), Le Thanh Ha de l’école Olympia (Hanoï), et Tran Thi Quynh Anh du lycée Trung Vuong (Ho Chi Minh-Ville).L’enseignante Tran Thi Thuy et son groupe ont devancé plus de 40 autres groupes pour le prix final - la plus haute distinction décernée durant ce forum.Dans une épreuve de groupe, Le Thanh Ha a montré ses capacités et sa créativité, ce qui a permis à son groupe de remporter le premier prix. Nguyen Thi Lieu a également été honorée du titre de «Personnel excellent». -CPV/VNA