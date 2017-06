Forum économique du Vietnam 2017. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam connaît une croissance économique annuelle de 6,4% en moyenne depuis l’an 2000 et son taux de pauvreté est actuellement inférieur à 3%, contre 50% pendant la décennie 1990.

C’est ce qu’a indiqué le président de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Van Binh, lors du Forum économique du Vietnam 2017, placé sous le thème « Libérer le potentiel pour une croissance économique durable ».

Cet événement, placé sous les auspices de la Commission économique du Comité central du PCV et de l’ambassade d’Australie, a débuté mardi matin à Hanoï. Il réunit de nombreux spécialistes d’organismes publics, d’organisations internationales, d’universités et d’instituts d’études, ainsi que des chefs d’entreprises. Il permet d’identifier des obstacles et d’avancer des solutions à moyen et à long termes pour aider l’économie vietnamienne à mieux exploiter ses atouts, à accélérer sa restructuration et à améliorer sa compétitivité.

Rappelant les réalisations économiques du pays, Nguyen Van Binh a également cité le revenu annuel per capita de plus de 1.000 dollars. Le Vietnam figure actuellement parmi les pays à moyens revenus. Par ailleurs, environ 65% de ses exportations concernent l’industrie manufacturière. Cependant, ces exportations sont dues principalement au secteur des entreprises à participation étrangère. Les sociétés à capital 100% vietnamien exportent des produits qui n’ont pas de grande valeur ajoutée. Nguyen Van Binh a donc insisté sur la nécessité de définir de nouvelles politiques.

L’ambassadeur australien Craig Chittick a déclaré apprécier les efforts vietnamiens pour améliorer l’environnement d’investissement et édifier un gouvernement volontaire. Il a ensuite affirmé que l’Australie était prête à partager ses expériences avec le Vietnam dans les secteurs de l’agriculture et des technologies avancées, ainsi qu'à l’accompagner dans le traitement des défis rencontrés dans son processus de développement économique.

S’agissant de la situation économique au Vietnam ​ce premier semestre 2017, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Dang Huy Dong a souligné la stabilité de l'économie vietnamienne, ​et une tendance baiss​ière de l’indice des prix à la consommation. Il a affirmé que l’objectif d’une croissance de 6,7% en 2017 était difficile mais faisable, à condition d’une grande détermination dans l'appli​cation pleine et entière de mesures avancées. Il est en outre nécessaire de suivre de près la situation mondiale, d’assurer le bien-être social et la protection de l’environnement.

Le représentant de la Banque mondiale a prévu que le Vietnam devrait connaître cette année une croissance de 6,3%. Il a recommandé au pays de se concentrer sur les mesures destinées à mieux favoriser le commerce, dont les accords de libre-échange. -VNA