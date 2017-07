Photo d'illustration : Saigontimes



Hanoï (VNA) - Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, fin juin dernier, le pays dénombrait 325 zones industrielles (ZI) et 16 zones économiques (ZE) employant plus de 2,6 millions de travailleurs.



De janvier à juin 2017, ces ZI et ZE ont reçu 473 projets d'investissement direct étranger (IDE) cumulant près de 7,3 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit 2,2 milliards de dollars de plus ​qu'à la même période de l’année passée. ​En outre, 385 projets d’investisseurs domestiques ont été autorisés dans ces ZI et ZE pour un capital inscrit de 114.000 milliards de dôngs.



À ce jour, la majorité des investissements étrangers comme domestiques vont dans l’industrie du textile-habillement, l’industrie auxiliaire, l’industrie électronique et celle de la mécanique.



C’est la République de Corée qui est en tête en termes de nombre des projets ainsi que de montant des IDE autorisés dans ces ZI et ZE.-CPV/VNA