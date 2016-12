Forte hausse des exportations de thon congelé en UE

Hanoi (VNA) - Après une période de stagnation, les exportations nationales de thon en UE ont repris leur croissance ces derniers mois de l’année.

Transformation de thon pour l'exportation. Photo: Internet.

En octobre, le pays en a exporté pour 14 millions de dollars correspondant à une croissance de 92% sur un an, et depuis janvier, 88 millions de dollars pour 5%. Le thon vietnamien est commercialisé sur 20 marchés de l’UE, les trois premiers étant l’Italie, l’Allemagne et la Belgique.

Le Vietnam est le plus grand fournisseur de thon frais et congelé en Italie en détenant 11,6% de parts de marché. En Allemagne, ses produits de thon de toutes catégories sont les deuxièmes les plus consommés, et pour le thon en conserve, le premier.

Dans ce dernier segment, le Vietnam est parmi les premiers fournisseurs étrangers de la Belgique en détenant 39% des parts de marché. Cependant, la plus forte progression a été constatée pour le thon congelé. -CPV/VNA