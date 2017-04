Forbes publie les 50 femmes les plus influentes du Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les 50 femmes les plus influentes du Vietnam ont été honorées le 12 avril par le magazine américain Forbes, dans le cadre du sommet des femmes 2017 (Women's Summit 2017) qui a eu lieu au Vietnam pour la première fois.

Parmi les noms ​notables figurent la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, l’ancienne ambassadrice à l'Union européenne (UE) et en Belgique Tôn Nu Thi Ninh, la présidente, fondateur de l'Université Fulbright Vietnam Dam Bich Thuy, la présidente du Réseau d'autisme du Vietnam Hoang Bich Ngoc, et la présidente et directrice générale de la Compagnie par actions d'or et de pierres précieuses Phu Nhuân, Cao Thi Ngoc Dung…La liste a été ​établie sur ​plusieurs critères ​dont l'influence financière, l'influence et le degré d'impact positif, et la couverture médiatique.Bien qu'il y ait peu de femmes occupant des positions politiques, beaucoup exercent le pouvoir. ​De même, les femmes ont un rôle de pionnier dans les affaires, les activités sociales, les sciences, et l'éducation.

Ayant pour thème “Les femmes rendent le monde meilleur”, le sommet des femmes 2017 a eu lieu mercredi matin 12 avril à Hô Chi Minh-ville. Cet événement est destiné à encourager les femmes à s’engager dans les affaires et à exprimer leurs talents de leader. Les participants ont discuté de l’égalité des sexes et des mesures pour améliorer la position des femmes au Vietnam. - VNA