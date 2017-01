Fondation du Parti : hommage posthume au Président Ho Chi Minh

Les dirigeants rendent hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. http://baochinhphu.vn



Hanoi (VNA) – A l'occasion du 87e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Nouvel An lunaire, une délégation du CC du PCV, de la Présidence, de l'Assemblée nationale (AN), du gouvernement et du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) est allée mercredi fleurir et rendre un hommage posthume au Président Ho Chi Minh en son mausolée.



La délégation - qui incluait le Secrétaire général du CC du PCV, Nguyen Phu Trong, le président Tran Dai Quang, le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngân, et le président du CC du FPV, Nguyen Thien Nhan, est également allée se recueillir ​sur le Mémorial des Morts pour la Patrie et ​au cimetière Mai Dich à Hanoi.

Etaient également présents les anciens secrétaires généraux du CC du PCV, Le Kha Phieu et Nong Duc Manh, l'ancien président Tran Duc Luong, l'ancien président de l'AN, Nguyen Van An et Nguyen Sinh Hung, ainsi que d'anciens dirigeants du Parti et de l'Etat, des membres du Bureau politique et du Secrétariat du CC du PCV…

Ils ont exprimé leurs profonds respects et commémoré les grands mérites du Président Ho Chi Minh, l'homme qui créa, dirigea et cultiva le PCV.



Toujours mercredi matin, les délégations du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique, de la ville de Hanoi..., sont également allées rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée, puis fleurir le Mémorial des Morts pour la Patrie.



La fondation du PCV, le 3 février 1930, fût un grand tournant dans l'histoire de la Révolution vietnamienne et marqua une étape brillante sur la voie de développement du peuple vietnamien.



Lors de ces 87 dernières années, le PCV a dirigé la Révolution vietnamienne, surmontant toutes les difficultés et les défis pour obtenir de grandes victoires successives.



Sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a réalisé des exploits au XXe siècle, dont les temps les plus forts furent la victoire de la Révolution d'Août 1945, les Résistances victorieuses pour la libération et la réunification nationales, ainsi que le succès de l'œuvre du Doi moi (Renouveau). –VNA