Foire des biens de consommation japonais à Hanoi

Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Foire des biens de consommation japonais ​a officiellement ​débuté au Centre international des expositions de Hanoi au 91, rue Tran Hung Dao à Hanoi.

Cet événement est organisé sous les auspices de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), l'Association des hommes d'affaires vietnamiens au Japon, et la société par actions de publicité et de foires commerciales (VINEXAD), dans le but de renforcer les relations de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, d​e fournir des produits de qualité au consommateur vietnamien, et de créer de meilleures opportunités de coopération aux investisseurs des deux pays.

La foire ​comprend une centaine de stands d'entreprises japonaises qui présentent des ustensiles de ménages, des produits du textile et de l'habillement, des bijoux, des souvenirs, des objets de décoration, de l'équipement électronique…

Dans le cadre de cet événement, des activités de promotion de la culture traditionnelle du Japon ​telles que défilé de kimono, Ikebana, gastronomie de rue… ont également lieu.

Clôture le 8 janvier. -VNA