Flânerie dans les rues des objets de décoration

Les derniers jours précédant le Nouvel An lunaire, les Hanoïens se ruent pour faire leurs emplettes en articles de décoration afin d’embellir leur domicile. Beaucoup se donnent rendez-vous dans les rues spécialisées pour profiter de l’ambiance festive du Têt traditionnel.

À l’approche du Têt traditionnel, la rue se pare de rouge et de jaune.

À Hanoï, la rue Hàng Ma (rue des objets votifs) est la plus animée et la plus colorée du Vieux quartier à l’occasion du Têt traditionnel. Actuellement, Hàng Ma relève du quartier éponyme, arrondissement de Hoàn Kiêm. Elle est située tout près du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et du marché Dông Xuân (le plus grand marché du Vieux quartier). Un lieu incontournable pour les touristes et les Hanoïens eux-mêmes. Les premiers y viennent pour flâner, les seconds pour acheter des objets de décoration et des objets votifs.L’image du Coq est partoutCes jours-là, la rue Hàng Ma est dominée par le rouge et le jaune des lampions, des sentences parallèles, des objets de décoration, des petites enveloppes où l’on glissera les étrennes (lì xì en vietnamien). Selon la croyance vietnamienne, le rouge et le jaune sont des couleurs splendides apportant chance et bonheur à la famille pour la Nouvelle Année. Hàng Ma est aussi un site touristique à ne pas manquer - que l’on soit Vietnamien ou non - pour la beauté de son marché aux fleurs du Têt.Mais revenons-en à ce qui est sa spécialité, les articles de décoration. Ici, des centaines de produits sont commercialisés. Ces jours-là, vous pouvez sentir l’arrivée du Nouvel An traditionnel. Toute la rue est illuminée par des lanternes rouges, décorées de longues bandes de soie, symbole d’une année prospère. Des sentences parallèles - décorations indispensables du Têt - y sont vendues en nombre. Les sentences parallèles rouges et l’image du coq sont les symboles du Têt Dinh Dâu (Année du Coq) 2017.Apporter chance, bonheur et prospérité«Cette année, nous proposons de nouveaux modèles aux consommateurs. Le Coq est évidemment partout sur les enveloppes dédiées aux +li xi+, les papiers votifs… Les articles de décoration floqués de l’image du Coq sont très prisés des acheteurs à l’occasion du Têt», indique Lê Hông Ngoc, commerçante.

La rue Hàng Ma est certainement la plus colorée de Hanoï, notamment au Nouvel An.



Selon la conception des Vietnamiens et d’ordre plus général des Asiatiques, la lanterne, les sentences parallèles, les peintures, le ruban d’argent, le lingot d’or apportent bonheur, santé et prospérité. La rue Hàng Ma propose tous ces objets avec toute la gamme de déclinaisons possibles et imaginables.«Je préfère acheter les objets de décoration dans la rue Hàng Ma pour embellir ma maison à l’occasion du Nouvel An lunaire. Le Coq en papier est censé apporter chance et bonheur à ma famille», a partagé Nguyên Ngoc Mai, qui vit dans l’arrondissement de Câu Giây, Hanoï.À l’occasion du début de l’année, les enveloppes qui serviront à glisser les étrennes se vendent par centaines. Les fleurs artificielles sont également appréciées pour décorer la maison, avec leurs couleurs chatoyantes et leur réalisme. Mention spéciale cette année aux fleurs artificielles «de luxe» importées, qui ont une cote d’enfer ! Les fleurs en soie, plus sophistiquées et réalistes, remplacent progressivement celles en plastique. Les pots de rosiers et de tulipes exaltant des senteurs artificielles sont aussi très à la mode. Et les stickers portant l’inscription «Bonne année», «Bienvenue à l’Année du Coq», les fleurs artificielles d’abricotier et de pêcher partent comme des petits pains.«Cette année, les articles importés de Chine proposent de nouveaux modèles et de belles couleurs. Cependant, ils sont deux à trois fois plus chers que les produits vietnamiens. C’est pourquoi ces derniers sont prisés des acheteurs», révèle Mme Hang, propriétaire d’un magasin dans la rue Hàng Ma. Les autres rues de vente en gros comme Hàng Luoc, Luong Van Can, le marché Dông Xuân... débordent de ce genre d’articles.En visitant les rues de vente des objets de décoration, vous pourrez non seulement vous plonger dans l’ambiance festive du Têt traditionnel mais aussi prendre des photos souvenirs. Avec toute sa palette de produits, Hàng Ma est assurément un endroit à découvrir impérativement. -CVN/VNA