Fête du Têt pour des enfants démunis de Hanoï

Des enfants démunis de Hanoï ont reçu des cadeaux lors de la fête du Têt, le 22 janvier​.





Hanoi (VNA) - L’association humanitaire française Coup de Pouce Vietnam a organisé le 22 janvier à Hanoï une fête du Têt traditionnel en faveur d’enfants démunis de la capitale. Il s’agit d’une des activités annuelles depuis une vingtaine d’années pour aider les enfants défavorisés et leur famille.



Trente jeunes, de l’école primaire à l’université, et leurs parents, se sont réunis dans un restaurant de la rue An Duong (Hanoï). Un repas financé par l’Association Coup de Pouce, en coordination avec le Fonds de protection des enfants (relevant du Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales), le voyagiste Amica Travel et d’autres sponsors vietnamiens.



«Les parrainages dont vous bénéficiez ont pour but de permettre à vos enfants de poursuivre leur scolarité. Grâce aux parrains, vous recevrez une aide alimentaire et une enveloppe scolaire mensuelle. Grâce aux fonds propres de notre association, nous allons pouvoir vous aider ponctuellement pour améliorer votre habitat, vous fournir des vêtements, du petit mobilier... Cette année, Coup de Pouce continuera d’accompagner ceux qui ont décidé de faire des études supérieures ou techniques. Les parrains continueront donc de soutenir leurs filleuls via le programme des bourses d’études», a informé Anne Rozo, présidente de Coup de Pouce Vietnam, dans son discours.



Les enfants ont été initiés à la calligraphie.





Et d’ajouter : «En septembre, nous avons pu soutenir cinq jeunes dans leurs études supérieures que sont Nguyên Thi Bich Liên, Hoàng Thi Mai Anh, Nguyên Thanh Thuy, Nguyên Trung Hiêu et Trân Thanh Hiên. Et nous continuerons de soutenir Hoàng Thi Thu Hang en 2e année d’université».



La présidente de Coup de Pouce Vietnam a aussi apprécié le soutien précieux du voyagiste Amica Travel depuis trois ans.





L’atelier de coloriage.





«Nous collaborons avec Coup de Pouce Vietnam depuis 2003. Les deux parties conjuguent leurs efforts pour épauler les enfants en difficulté, améliorer leurs conditions de vie et leur permettre de poursuivre leurs études», a partagé Lê Thành Vinh, président du Fonds de la protection des enfants (de Hanoï).



Durant la fête, les enfants et parents ont dégusté un repas chaud, ont reçu un panier cadeau du Têt, un colis du Têt (avec couverture, bonnet, écharpe, gants et chaussettes), un colis mensuel et un sac de riz. Sans oublier le petit cadeau (carnet et sacoches de vélo) de M. Éric-Normand Thibeault, directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ils ont aussi pu admirer des représentations musicales et participer à des ateliers de coloriage et de calligraphie.-CVN/VNA