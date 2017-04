Festival international de la culture gastronomique et des loisirs à Hanoï

Cérémonie d’ouverture du Food Fest 2017, le 7 avril à Hanoï.



Hanoi (VNA) - Plus de 1.000 plats et 200 sortes de boissons ont été présentés au Festival international de la culture gastronomique et des loisirs (Food Fest 2017) tenu du 7 au 9 avril à Hanoi.

Organisé pour la première fois à Hanoï, Food Fest 2017 est considéré comme le plus grand rendez-vous culturel et gastronomique du Vietnam. Réunissant près de 300 marques nationales et internationales, il s'est tenu sur la place Royal City du complexe commercial et résidentiel Vincom Mega Mall Royal City, rue Nguyên Trai. L’événement était co-organisé par le groupe Vincom et la société de consultations VMCG, sous l’égide de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).



Lors de la cérémonie d’ouverture, Vu Van Thanh, chef du Département de l’hôtellerie de l’ANTV, a affirmé que la culture gastronomique du Vietnam était caractéristique. La présentation et la promotion de cet art sont une tâche importante du secteur du tourisme, et l’ANTV soutient tous les acteurs qui cherchent à le promouvoir et le valoriser.

Trinh Minh Giang, directeur général de la VMCG et chef du comité d’organisation: «Pendant trois jours, nous vous offrons l’occasion de déguster de succulents plats servis par des restaurants de renom qui proposent de la gastronomie vietnamienne et d’autres contrées et de vous plonger dans des shows animés par de jeunes artistes vietnamiens».



Des plats en musique



En effet, les gourmets y ont trouvé des spécialités vietnamiennes, américaines, italiennes, françaises, espagnoles, russes, chinoises, thaïlandaises, singapouriennes, japonaises, sud-coréennes ou encore indiennes.

Après le spectacle de la cérémonie d’ouverture donné par le jeune chanteur Noo Phuoc Thinh et le groupe Ionah, les trois soirées de l’événement ont été animées par d'autres jeunes chanteurs vietnamiens comme Son Tùng MTP, Nhât Thuy, Dông Nhi, Trong Hiêu, Janice Phuong, DJ Trang Moon ou encore DJ Huy DX.



En outre, les participants ont eu l’occasion de s’inscrire à des concours intéressants : préparation de plats, réalisation de gâteaux et de glaces, chef de cuisine enfantine, art de l’installation des fruits et légumes, mangeur ou buveur le plus rapide, etc.

La séance Master Chef Show a été également un événement à ne pas manquer. Elle était animée chaque soirée à 19h00 par le chef cuisinier américain d’origine vietnamienne Jack Lee, qui a présenté au public son savoir-faire culinaire.



Enfin, les amateurs de photographie ont pu aussi prendre des clichés sur place pour s’inscrire au concours Food Art et tenter de gagner le premier prix d’une valeur de 50 millions de dôngs.



Selon le comité d’organisation, environ 30.000 visiteurs étaient présents au Food Fest 2017. -CVN/VNA

