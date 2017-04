Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival du recyclage des déchets a été organisé le 9 avril à Hô Chi Minh-Ville par le Service municipal des ressources naturelles et de l’environnement. Il s’agit d’une importante activité annuelle de la ville dans le but de sensibiliser ses habitants à limiter le rejet des déchets nocifs pour l'environnement.

Les enfants au Festival du recyclage des déchets à Hô Chi Minh-Ville.

Sur le thème des 3R (réduire-réutiliser-recycler) pour une production et une consommation durables, cette 10e édition comprenait diverses activités comme collecter des déchets solides dangereux - ampoules, piles... -, apprendre à les reconnaître, présenter des modèles de recyclage, inciter à privilégier les produits conformes aux normes environnementales. Ces activités ont attiré un large public d’élèves, d’étudiants, de ménagères...



Trân Câm Nga, une habitante du 5e arrondissement, a déclaré : «C’est la deuxième fois que je participe à ce festival. J'y apporte mes anciennes ampoules aux organisateurs afin d’avoir un geste écolo, car elles sont toxiques. En plus, ici, j'ai l'occasion de discuter d’autres sujets utiles avec les personnes présentes».



Le programme d'action pour la protection de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville pour 2020 a pour objectif de sensibiliser plus de 80% des citoyens à l’élimination des déchets solides à la source. Pour ce, il faut commencer les actions en ce sens dès l’école primaire.



Nguyên Viêt Dông, enseignant de l’École primaire Nguyên Thai Binh du 12e arrondissement, a estimé : «Ce festival aide mes élèves à apprendre les manières de profiter utilement des objets, à économiser et à devenir des consommateurs intelligents».



En une décennie, le Festival du recyclage des déchets est devenu une activité familière pour la population de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement a eu des effets positifs sur la conscience des gens, mais aussi sur les entreprises, en matière de protection de l’environnement.



Dans le cadre de ce festival, le Service des ressources naturelles et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a remis des prix aux lauréats du concours de conception d’objets à partir de déchets : 67 personnes et groupes ont été récompensés. -CVN/VNA