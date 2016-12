Le Festival culturel et artistique ASEAN-Chine. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Festival culturel et artistique ASEAN-Chine a été organisé mercredi soir dans la ville de Siem Reap, au Cambodge, en l'honneur du 25e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue entre l'ASEAN et la Chine.

Étaient présents les représentants des ambassades des pays membres de l'ASEAN et d'organisations non gouvernementales au Cambodge.

Le ministre cambodgien du Tourisme Thong Khon a souligné que c'était une bonne occasion pour les pays de l'ASEAN et la Chine de partager des expériences dans la préservation, la valorisation de l'identité culturelle de chaque pays, ainsi que de renforcer les relations d'échange et de coopération.

Les artistes et danseurs des pays de l'ASEAN et de la Chine ont interprété de nombreux numéros artistiques, suscitant l'intérêt de la population cambodgienne et des touristes étrangers. -VNA

