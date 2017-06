Hanoi, 23 juin (VNA) - Le Vietnam s’est hissé à la première position en Asie en termes de féminisation des conseils d’administration, a fait savoir Deloitte Touche dans son rapport «Les femmes dans les conseils d’administration : une perspective globale».

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh (centre) et des femmes d’affaires. Photo : VNA​

Le Vietnam caracole en tête de l’Asie avec un taux de féminisation des conseils se situant à17,6%, par rapport à la moyenne mondiale (15%). Le pays est suivi de la Malaisie et Singapour, avec un taux respectif à 13,7% et 10,2%.Au plan global, le nombre des femmes siégeants dans les conseils d’administration en Asie, qui est supérieur à celui en Amérique latine, reste encore très modeste parmi les pays couverts par l’étude basée sur des données de 7.000 groupes et compagnies.L’Europe conserve sa première place avec un taux de féminisation des conseils dans les sociétés cotées les plus importantes qui dépasse 22,8%.Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais, et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. – VNA