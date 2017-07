Le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Hô Ky Minh, et la représentante en chef de l'ONU Femmes, Shoko Ishikawa. Photo: http://moitruong.net.vn.

Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Hô Ky Minh, a reçu le 18 juillet la représentante en chef de l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), Shoko Ishikawa, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Lors de la réception, Shoko Ishikawa a souhaité que la ville de Dà Nang renforce sa coopération avec l'ONU Femmes pour renforcer la mobilisation de la communauté dans la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles à Dà Nang, ce afin de faire valoir davantage d’efficacité dans le changement des consciences et des actes des personnes concernées.



"L’ONU Femmes continuera d’assister Dà Nang et de partager son expérience avec la ville, pour que celle-ci devienne un point lumineux dans la garantie de l’égalité des genres et une ville sûre pour les femmes et les filles", a-t-elle affirmé.



De s​on côté, le vice-président du Comité populaire municipal, Hô Ky Minh, a souligné que sa ville s’intéressait toujours aux questions de l’égalité des genres, en appréciant hautement l’assistance active de l’ONU Femmes dans la mise en oeuvrede nombreux projets et programmes visant à contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans la ville.



"Mis en œuvre dans les communes de Hoa Phong, Hoà Khuong du district de Hoà Vang et du quartier de Hoa Cuong Bac pendant la période 2013-2015, le projet de mobilisation de la communauté ​en la matière à Dà Nang, financé par l’ONU Femmes, a ​donné des résultats positifs, ​avec la mobilisation des hommes", a-t-il fait savoir.



Hô Ky Minh a demandé à l’Association des femmes de la ville de coordonner des activités avec l’ONU Femmes pour élaborer le projet «Dà Nang-ville sûre pour les femmes et les filles».



Il a également souhaité que Shoko Ishikawa continue de partager son expérience et d'assister la ville dans ses liens avec l’ONU Femmes et les organisations internationales, ce dans l'optique de contribuer à intensifier la coopération dans la garantie de l’égalité des genres, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles. -NDEL/VNA