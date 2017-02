Faire bon usage des zones humides pour réduire les catastrophes

Thai Binh, 5 février (VNA) – Les autorités ont exprimé la volonté de compter sur une bonne gestion des zones humides pour réduire les risques de catastrophes naturelles, dimanche 5 février lors d’un meeting dans la province de Thai Binh (Nord) en l’honneur de la Journée mondiale des zones humides.

Des délégués plantent des arbres, le 5 février à Thai Binh. Photo: VNA

Le Vietnam compte plus de 10 millions d’hectares de terres submergées, qui se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues.Menacé par les activités humaines, notamment à caractère économique, et les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l’objet d’une attention toute particulière. Sa préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants.Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà a appelé à sensibiliser les gens au rôle des zones humides dans le maintien et la préservation de la biodiversité, et promouvoir les valeurs des zones humides du pays.Depuis 1997, la Journée mondiale des zones humides sensibilise le grand public à l’importance des zones humides et célèbre l'anniversaire de la signature de la convention Ramsar en Iran par 157 pays le 2 février 1971. Autour de cette date (et parfois pendant un mois), de très nombreuses aactivités sont organisées dans le monde entier. – VNA