Photo d'illustration. Source: saigontimes.

Hanoï (VNA) - Le cabinet international de conseil en stratégie A.T. Kearney vient de rendre public son classement des 55 pays et territoires les plus attractifs du monde en termes d’externalisation en 2017 (2017 Global Services Location Index, GSLI).

Selon ce classement, le Vietnam a gagné cinq places pour se​ hisser au 6e rang mondial, derrière l’Inde, la Chine, la Malaisie, l’Indonésie et le Brésil. Les Philippines demeurent 7e devant la Thaïlande qui a reculé de deux places par rapport à l’année précédente.



Ainsi, l’Asie conserve son trône en termes de nombre de pays figurant dans ce classement.



"Le Vietnam dénombre beaucoup de jeunes qui ​maîtrisent bien l'anglais. De plus, les coûts de la main-d’œuvre sont assez bas par rapport à d’autres pays comme l'Inde et la Chine. C’est pour cela que le Vietnam devient une destination de plus en plus attractive pour l’externalisation", a estimé Soon Ghee Chua, représentant d’AT Kearney chargé de l’Asie du Sud-Est.



Auparavant, selon le classement du groupe de conseil immobilier Cushman & Wakefield publié en 2016, le Vietnam était classé 1er mondial en termes de l’externalisation des processus d'affaires (Business process outsourcing – BPO). Le Japon est le premier débouché du Vietnam en la matière, et la Nouvelle-Zélande constituera un débouché prometteur dans les temps prochains. -CPV/VNA​