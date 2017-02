Exposition sur les archipels de Hoang Sa et Truong Sa à Thanh Hoa

Une exposition sur les archipels de Hoang Sa et Truong Sa. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - L'exposition itinérante intitulée "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - Les preuves historiques et juridiques" ​ouvre les portes les 4 et 5 février dans le district montagneux de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa du Centre.



L'exposition est organisée par l'Association des journalistes de Thanh Hoa, en collaboration avec les services de la culture, des sports et du tourisme, et de l'information et des communications.



Plusieurs documents, imprimés, objets et une centaine de cartes exposés sont une partie des preuves historiques et juridiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly). Elle montre le processus d'établissement et de protection de la souveraineté vietnamienne sur ces deux archipels ​​à travers des documents administratifs d​'autorités vietnamiennes du XVIe siècle à aujourd'hui, lesquels affirment les arguments du Vietnam.



À travers ces images et objets précieux ​concernant la souveraineté du Vietnam ​sur les archipels de Truong Sa et de Hoàng Sa, l'exposition vise à sensibiliser la population locale, notamment les jeunes, ​à la responsabilité dans la protection de la souveraineté insulaire et maritime du pays.

A cette occasion, la province de Thanh Hoa tient la Fête printanière des journaux pour encourager la lecture au sein de la communauté des ethniques. -VNA