Exposition photographique sur les rizières en gradins du Tây Bac

Photo: VNA



Long An (VNA) - L’Association des Lettres et des Arts de la province de Long An (au Sud) a organisé le 21 décembre dans la ville de Tân An, le vernissage de l’exposition photographique «Les rizières en gradins de la région du Tây Bac».

Selon le président de l’association Nguyên Lành, les œuvres photographiques de Tôn Thât Hùng reflètent la beauté majestueuse des montagnes, des plaines et des rizières en gradins.

Cette exposition est ​destinée à sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes générations, à l'amour du pays.

Clôture le 21 janvier 2017. -NDEL/VNA