Exposition photographique : la ville de Dà Nang, un chemin de 20 ans

Photo : Anh Dào/NDEL.

Da Nang (VNA) - Pour célébrer les 20 ans de la journée où la ville de Dà Nang a été officiellement reconnue par le gouvernement en tant que municipalité ​de ressort central (1/1/1997), le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dà Nang et l’Union des associations de la littérature et des arts de Dà Nang ont collaboré ​dans l'organisation d'une exposition photographique «Dà Nang - un chemin de 20 ans (1997-2017)», dont le vernissage a eu lieu le 26 décembre.

L’exposition présente au public une centaine de photos ​sur les beaux paysages, la vie quotidienne des hommes et les réalisations socioéconomiques de la ville de Dà Nang.



Ces photos sont divisées en trois grands thèmes : «Le développement des infrastructures urbaines ces 20 dernières années», «Les réalisations socio-économiques», et «Une ville respectueuse de l'environnement».



L’événement se poursuit jusqu’au 10 janvier 2017. -CPV/VNA