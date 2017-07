Une œuvre photographique de Réhahn Croquevielle. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Une quarantaine de photos ayant pour thème «Héritage inestimable», sur des personnes âgées et petits enfants issus des ethnies minoritaires, des us et coutumes traditionnels des communautés ethniques, réalisées par le photographe français Réhahn Croquevielle, sont exposées à la ville ​de Hôi An au Centre.



Selon Réhahn Croquevielle, ses œuvres photographiques ne reflètent pas seulement la beauté du Vietnam, mais permettent également de capter et de transmettre les histoires passionnantes vécues par le photographe mais aussi par la personne photographiée.



L’exposition photographique «Héritage inestimable» se clôturera le 1er septembre prochain.



Avant, suite aux succès de la célèbre photo «The hidden smile» (Le sourire caché), les deux galleries d'art baptisées «Couleurs d’Asie by Réhahn - Saigon» et «Ageless Beauty - La beauté sans âge» avaient été successivement tenues en juin dernier à Hô Chi Minh-Ville et au Musée des Beaux-arts de Dà Nang. - NDEL/VNA