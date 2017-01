Exposition: Le PCV à travers ses congrès nationaux

Cérémonie de vernissage de l’exposition photographique «Le Parti communiste du Vietnam (PCV) via ses congrès nationaux». Photo: NDEL.

Hai Phong (VNA) - Une exposition photographique intitulée «Le Parti communiste du Vietnam (PCV) à travers ses congrès nationaux» a ouvert ses portes le 23 janvier au Centre d’Exposition et des Beaux-arts de la ville de Hai Phong (Nord-Est) à l’occasion du 87e anniversaire de la fondation du PCV et du Têt traditionnel du Coq 2017.

Elle présente 130 clichés, documents et 271m2 de panneaux qui retracent la fondation et le développement du PCV ainsi que la direction juste du PCV concernant la Révolution et l’édification du pays. Depuis 87 ans, sous la direction clairvoyante du PCV, l’Armée et le peuple vietnamiens ont obtenu de grandes performances ​en tous domaines. Ils ont ​mené une œuvre révolutionnaire importante dans le but de parvenir à un peuple riche, un pays puissant, et une société démocratique, équitable et civilisée, contribuant notablement à la paix, à la stabilité, à la coopération,​ au développement et à la prospérité dans la région. ​Douze congrès nationaux du PCV ont été organisés, chacun étant un jalon d’or de l’histoire ​du Parti et de la nation.

Les œuvres exposées contribuent à éveiller le patriotisme au sein ​de la population locale de la ville de Hai Phong et à valoriser les traditions historiques et culturelles du peuple. Elles présentent aussi les ​enseignements ​dégagés après 30 ans de Renouveau (Doi moi). -NDEL/VNA