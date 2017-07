Hanoi, 12 juillet (VNA) - La 19e exposition internationale du cuir et des chaussures du Vietnam a lieu du 12 au 14 juillet 2017 à Hô Chi Minh-Ville sous les auspices ​de l’Association du cuir, des chaussures et des sacs du Vietnam (Lefaso) et de la compagnie hongkongaise d'expositions Top Repute .

Cette année, plus de 500 fabricants et de fournisseurs vietnamiens et de 27 pays et territoires dont Taïwan (Chine), la République de Corée, la Grande-Bretagne, l’Argentine, la Chine, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde, le Japon… participent à cet évènement.Ces entreprises présentent des produits finis, des matières premières, des machines et des équipements de maroquinerie et de confection de chaussures.La foire devrait attirer environ 11.600 visiteurs.

A cette occasion, auront lieu des négociations commerciales entre des entreprises vietnamiennes du cuir et des chaussures et des partenaires étrangers. - PCV/VNA