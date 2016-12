Bac Kan (VNA) - L'exposition itinérante «Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - Les preuves historiques et juridiques» a ouvert ses portes le 29 décembre dans la province de Bac Kan (Nord).

Cérémonie inaugurale de l'exposition "Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam" à Bac Kan. Photo: infonet

Elle présente au public une centaine de cartes et documents sur la souveraineté vietnamienne sur les archipels en question (des îles également appelées Paracels et Spratleys), preuves à l’appui. Ce​tte souveraineté a été établie au XVIIe siècle, notamment par des textes administratifs de la République du Vietnam entre 1954 et 1975 et des documents des autorités coloniales françaises.

Plus particulièrement, l’exposition présente en format 3D (VR3D) une maquette de l’archipel Truong Sa, ainsi que plusieurs documents et objets.

Cette exposition, qui durera jusqu'au 2 janvier, vise à renforcer la responsabilité et la fierté de la population - notamment les jeunes dans comme en dehors du pays - devant la protection et l’affirmation de la souveraineté nationale sur les deux archipels vietnamiens. - VNA