Exposition et remise du prix Heritage - Parcours du patrimoine 2016

Hanoï (VNA) - Les œuvres primées du Prix Heritage - Parcours du patrimoine 2016 sont exposées depuis mardi au Musée des Beaux-arts du Vietnam, 66 rue Nguyen Thai Hoc à Hanoï.

On y trouve 38 photos et séries de photos qualifiées pour la finale, de même que 20 photos sur les sites classés au patrimoine mondial au Centre du Vietnam. Pour la quatrième année consécutive, la revue Heritage organise ce prix dans le but de promouvoir l’image du Vietnam et de ses habitants.

Cette année, le comité organisateur a reçu plus de 150 reportages-photos et plus de 400 photos de couverture. Le prix spécial pour la catégorie Reportage-photo revient à Hoang Manh Cuong pour une série intitulée «Trong cheo san dinh» (Tambour du cheo dans la cour de la maison communale). Dans la catégorie Photo de couverture, c’est Ngo Quang Phuc qui décroche le prix spécial avec son œuvre «Le hoi voi» (Fête d’éléphants).

A cette occasion, le comité organisateur a lancé la cinquième édition du prix qui durera du 1er janvier jusqu’au 30 octobre prochain. -VOV/VNA