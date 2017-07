Un coin de l'exposition. Photo: VNA

Dà Nang (VNA) - L​'exposition de cartes et d’archives intitulée « Hoàng Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques » se déroule du 7 au 11 juillet dans la ville de Dà Nang (au Centre).Organisé par le ministère de l’Information et de la Communication, cet événement vise à sensibiliser les Vietnamiens, notamment les jeunes dans et hors du pays, au patriotisme, à la solidarité, à la responsabilité et à la protection de la souveraineté nationale sur les deux archipels vietnamiens de Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly) via des cartes et archives déjà publiées.Cette exposition présente une centaine de cartes collectées par des chercheurs vietnamiens et étrangers, des documents en Han (caractères chinois), en Nom (écriture démotique sino-vietnamienne), en vietnamien et en français, publiées du XVIIe au XXe siècles​.

Elles témoignent du processus d'établissement et de protection de la souveraineté vietnamienne sur ces archipels ainsi que sur les autres îles et mers​. A cela s'ajoutent des documents administratifs de la République du Vietnam entre 1954 et 1975 et de la République socialiste du Vietnam depuis 1975. - NDEL/VNA