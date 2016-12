Exporter vers le marché japonais : opportunités pour les entreprises vietnamiennes

Vue d'ensemble de la Conférence sur la promotion de l’exportation vers le marché japonais. Photo: VNA.

Hanoï (VNA) - Une conférence sur la «Promotion de l’exportation vers le marché japonais» a été organisée le 23 décembre par le Centre d’Assistance à l’exportation, relevant du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

L’objectif était de chercher à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Japon, en informant les entreprises vietnamiennes à propos du marché japonais.

L’agriculture et l’informatique sont les deux domaines les plus potentiels pour les entreprises vietnamiennes souhaitant investir au Japon, ont convenu les participants.

Le nombre de projets d’investissement des entreprises vietnamiennes au Japon reste modeste (40 projets avec un capital total de 70 millions de dollars). Ils concernent en particulier les technologies informatiques et les logiciels. Pourtant, ils ont été déployés efficacement et ont apporté de fortes valeurs ajoutées, tout en contribuant à l’élévation des capacités des ingénieurs vietnamiens. Le groupe FPV est un cas exemplaire de réussite au Japon.

l’Accord de partenariat économique Vietnam-Japon (VJEPA) a ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes désireuses d’exporter vers le Japon. Un peu plus d'un an après son entrée en vigueur, certains produits vietnamiens exportés vers le Japon ont parfaitement su tirer profit des avantages de cet accord comme le textile-habillement, les fruits de mer, les machines et équipements.

Les récentes statistiques montrent que les exportations du Vietnam vers le Japon en novembre 2016 ont atteint 13,3 milliards de dollars, en hausse de 3,1% en glissement annuel. Le Japon reste ainsi le deuxième marché d'exportation du Vietnam (après les États-Unis). -NDEL/VNA