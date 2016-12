Exportations vers l’Inde depuis janvier: téléphones et accessoires en tête

Hanoï (VNA) - Entre janvier et novembre, les exportations nationales de marchandises de toutes catégories vers l’Inde ont dégagé un montant de 2,43 milliards de dollars, en hausse de 7,4% en variation annuelle.



Dans l'usine de téléphones portables de Samsung Vietnam. Photo: Internet.

Les téléphones et accessoires sont demeurés en tête avec 348,15 millions de dollars (14,3% du total), devant les ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées avec 271,15 millions (11,1%).



Une forte croissance en glissement annuel a été constatée chez la plupart des produits, en tête le thé (+912%), les métaux ordinaires (+92%), le textile-habillement (+88,6%), la noix de cajou (+77%), le café (+55,6%), les aliments pour animaux (+41,3%), les chaussures (+37%)…



Actuellement, ce pays d’Asie du Sud est le 15e partenaire commercial du Vietnam, et aussi son 17e marché d`exportation. L’an dernier, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont chiffrés à 5,1 milliards de dollars. -CPV/VNA