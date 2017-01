Exportations vers les Philippines entre janvier et novembre: les téléphones et accessoires en tête

Hanoi (VNA) - De janvier à novembre 2016, les exportations nationales aux Philippines se sont établies à 2,04 milliards de dollars pour une croissance de 10% sur un an, a annoncé le Département général des Douanes.





Dans l'usine de téléphones portables de Samsung Vietnam. Photo: Internet.

Parmi les produits les plus exportés, les téléphones et leurs accessoires viennent en première place avec 209 millions de dollars et 10,3% de ces exportations, devant les machines, les équipements et leurs composants, avec 203,5 millions, ainsi que les ordinateurs-produits électroniques et pièces détachées, avec 189 millions.Une forte croissance en glissement annuel a été constatée pour la majorité des produits, dont les produits de la chimie (+109%), le ciment et clinker (+87,7%), le café (+83,5%), le verre et produits dérivés (+69), les matières premières destinées à la maroquinerie (+64%), les aliments pour animaux (+58%), et le thé (+49%).Malgré un chiffre d’affaires moins élevé de 56,3 millions de dollars, le poivre a enregistré la croissance la plus élevée avec 198% en variation annuelle. -CPV/VNA