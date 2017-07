Avec près de 1.300 ha de canneliers, le district de Tra Bong est considéré comme l’un des centres de culture et de production de cannelle de la province de Quang Ngai. Photo : CPV



Hanoï (VNA) - Avecprès de 1.300 ha de canneliers, le district de Tra Bong est considéré comme l’un des centres de culture et de production de cannelle de la province de Quang Ngai, qui est une spécialité ​locale depuis longtemps.La production annuelle est estimée à 600 tonnes, dont plus de 400 sont exportées pour l’extraction d’huile essentielle ou la fabrication de produits artisanaux, principalement en France, en République de Corée et en Inde.Deux récoltes ont lieu chaque année, les troisième et quatrième mois, et les septième et huitième mois du calendrier lunaire.L’huile essentielle de cannelle Tra Bong, d’une grande qualité et d’une fragrance particulière, est reconnue scientifiquement pour ses vertus médicales. De nombreuses autres parties du cannelier sont également utilisées dans l’artisanat comme la cuisine.-CPV/VNA