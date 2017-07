Hanoi (VNA) – Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a pris livraison mardi 18 juillet à Hanoi du système d’énergie propre et d’éclairage pour le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoà (Centre) et la maison de type DK1.

Lors de la cérémonie de signature du procès-verbal sur la réception du système d’énergie propre et d’éclairage pour le district insulaire de Truong Sa, le 18 juillet à Hanoi. Photo : nangluongvietnam.vn

Il s'agit d'un grand honneur pour EVN, a indiqué le président du conseil des membres d'EVN, Duong Quang Thành, lors de la signature du procès-verbal sur la réception du système par EVN et le Commandement de la Marine populaire du Vietnam.

Après le district insulaire de Truong Sa, Côn Co sera dans le courant de cette année le 11e des 12 districts insulaires du Vietnam dont le réseau électrique est pris en charge par EVN, selon le responsable.

Durant ces dernières années, le groupe a reçu et opéré les réseaux électriques des districts insulaires de Vân Dôn et Cô Tô (Quang Ninh), Cat Hai et Bach Long Vy (Hai Phong), Ly Son (Quang Ngai), Phu Quy (Binh Thuân), Côn Dao (Bà Ria-Vung Tàu), Phu Quôc et Kiên Hai (Kiên Giang).

EVN fait l’inventaire et prend livraison du système d’électricité solaire sur l’île de Song Tu Tây. Photo : VNA

En janvier et juin 2017, EVN a généré et acheté 95,7 milliards de kWh d’électricité, soit une augmentation de 7,9% en glissement annuel. En 2016, le groupe a produit et acheté 176,99 milliards de kWh, une hausse de 10,8% sur un an.

De 2011 à 2015, le groupe a investi plus de 479.600 milliards de dôngs, l’équivalent de 22 milliards de dollars, dans le développement du réseau d’électricité national, soit 2,37 fois plus que durant la période 2006-2010. – VNA