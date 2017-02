Environ 11 millions de tonnes d’engrais consommées chaque année au Vietnam

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, ces dernières années, le secteur national de production d’engrais a connu une forte croissance.



Chaque année, la demande domestique est estimée à 11 millions de tonnes, dont 90% d`engrais chimiques.





Photo : internet

De nombreuses entreprises nationales produisant des engrais NPK (azote, phosphore, potassium), engrais d’urée, engrais phosphaté et engrais DAP (phosphate diammonique) ont exporté leurs produits, et ce vers de nombreux marchés tels Cambodge, Laos, Malaisie, Indonésie, Philippines, Thaïlande, République de Corée et Japon.En 2016, les exportations nationales d’engrais de toutes catégories se sont chiffrées à près de 747.000 tonnes, pour 210 millions de dollars. Le Cambodge, la République de Corée et la Malaisie sont les premiers marchés importateurs. - CPV/VNA