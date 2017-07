Berlin, 7 juillet (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a eu jeudi après-midi 6 juillet à Berlin, une entrevue avec le président allemand Frank-Walker Steinmeier.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (gauche) et le président allemand Frank-Walker Steinmeier. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué les contributions actives du président allemand Frank-Walter Steinmeier à la promotion des relations entre les deux pays, affirmant que l’option conséquente du Vietnam est de considérer l’Allemagne comme un partenaire de première importance et de confiance en Europe, et souhaitant approfondir les relations de partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président Frank-Walter Steinmeier a salué les acquis obtenus par le Vietnam dans son travail de développement socio-économique, estimant que les deux pays disposent d’un ​socle solide avec le partenariat stratégique et le plan d’action annuel, et affirmant que l’Allemagne prend en considération la consolidation et le développement des relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam.

Lors de l’entrevue, les deux parties ont hautement apprécié les relations à long terme et se sont félicitées de constater que les relations bilatérales continuent de connaître des développements positifs dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l’investissement, de la coopération pour le développement, de l’éducation, de la formation professionnelle, des sciences et technologies.

Ces dernières années, l’Allemagne est resté le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) avec 9 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2016. Elle est aussi le 5e investisseur au sein de l’UE avec un fonds inscrit de 1,4 milliard de dollars.

Le président Frank-Walter Steinmeier a estimé que les deux pays possèdent des potentiels de coopération, notamment dans le contexte où l’Accord de libre-échange Vietnam-UE sera signé prochainement et le projet de la Maison allemande à Hô Chi Minh-Ville sera opérationnel au 3e trimestre 2017.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souhaité que l’Allemagne encourage les géants économiques et les petites et moyennes entreprises allemandes à renforcer leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation, de la fabrication, des énergies renouvelables, de l’industrie agroalimentaire… affirmant que le Vietnam créera un environnement ouvert et favorable aux investisseurs étrangers, quels qu'ils soient.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la coopération efficace entre les deux pays, notamment dans l’éducation, la formation, le travail, la formation professionnelle, les sciences et technologies et ont convenu d’intensifier la coopération, le transfert des technologies dans les champs de l’énergie éolienne, ​des technologies de l’information et de la communication, de la mécanique et de la fabrication…

Le président allemand a hautement salué la diaspora vietnamienne établie en Allemagne, laquelle a contribué et contribue activement à la prospérité commune du pays d'accueil.

Hôte et invité ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun. Sur la question de la mer Orientale, le président Frank-Walter Steinmeier a affirmé que l’Allemagne soutient la liberté de navigation maritime en ;er Orientale et la position de régler les différends ​dans cette zone par la voie pacifique sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de mer 1982 et de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC). - VNA