Entrevue entre la présidente de l’AN vietnamienne et le président hongrois

Budapest (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân, en visite officielle en Hongrie, a eu lundi après-midi, 10 avril, une entrevue avec le président hongrois Asder Janos.

La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyên Thi Kim Ngân et le président hongrois Asder Janos (Centre). Photo : VNA

La présidente de l’AN vietnamienne a souligné les relations d’amitié traditionnelle ces 67 dernières années, affirmant que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens n’oubliaient jamais les aides précieuses et efficaces de Hongrie dans l’œuvre de défense et d’édification nationale.

La présidente de l’AN Ngyên Thi Kim Ngân a ​saisi cette occasion pour remercier la Hongrie d'avoir soutenu la candidature du Vietnam pour un siège au Conseil économique et social pour le mandat 2016-2018 et ​au Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021.



Elle a affirmé le soutien ​vietnamien ​à la candidature hongroise au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2017-2019.

Nguyên Thi Kim Ngân a invité les deux pays à concrétiser leurs mécanismes de consultations et de soutien réciproque au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales.​

Le Vietnam se félicite également de la volonté politique de la Hongrie de promouvoir les liens économiques bilatéraux, ​avec notamment la signature d'un accord-cadre ​de coopération de crédit d'une valeur de 440 millions d'euros, a souligné Mme Nguyên Thi Kim Ngân, estimant que les projets utilis​ant des Aides publiques pour le développement de la Hongrie avaient une signification importante pour le processus de développement socioéconomique du Vietnam.

Elle a remercié le président hongrois d’avoir créé des conditions favorables à la communauté des Vietnamiens et demandé à la Hongrie de faciliter l’organisation de cours ​de langue vietnamienne en sa faveur.

Saluant la visite actuelle de la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân, le président hongrois a affirmé que la Hongrie prenait toujours en haute estime le rôle de la diaspora vietnamienne et des anciens étudiants vietnamiens en Hongrie dans le développement des relations bilatérales.

La Hongrie est prête à partager des expériences et coopérer avec le Vietnam dans l’approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, la protection des ressources en eau… - VNA