Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le roi cambodgien, Norodom Sihamoni.Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Après la cérémonie d’accueil, au Palais royal, à Phnom Penh, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong s’est entretenu jeudi après-midi, avec le roi cambodgien, Norodom Sihamoni.

Le roi Norodom Sihamoni a affirmé que la présente visite d’Etat du secrétaire général Nguyen Phu Trong et la haute délégation vietnamienne marquerait un jalon historique extrêmement important dans les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge, qui a lieu à l’occasion où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le roi cambodgien et le secrétaire général Nguyen Phu Trong ont passé en revue l’étape de développement des relations bilatérales ces 50 années passées, avant de constater avec unanimité que les relations de bon voisinage et de solidarité spéciale cultivés par les dirigeants des deux pays avaient obtenu des résultats importants.

Le roi Norodom Sihamoni a remercié le Vietnam de son soutien et de son aide précieux accordés au peuple cambodgien dans la cause de libération nationale et le renversement du régime génocidaire ainsi que dans l’œuvre de développement du pays. Il a affirmé que le peuple cambodgien est toujours un bon voisin du peuple vietnamien.

« Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens remercient les dirigeants et le peuple cambodgien de leur aide précieuse réservée au Vietnam », a souligné le leader du PCV.

Les deux dirigeants ont affirmé faire tout leur possible pour préserver, valoriser et transmettre aux jeunes générations les relations de solidarité spéciale, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a invité le roi et la reine mère du Cambodge à visiter le Vietnam en 2017 et dans les années à venir. L’invitation a été acceptée avec joie. -VNA