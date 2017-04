Entretien entre les deux ministres vietnamien et chinois des AE

Pékin (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Pham Binh Minh ​s'est entretenu le 18 avril à Pékin avec ​son homologue chinois Wang Yi.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh était à Pékin pour coprésider, le 17 avril à Pékin, la 10e réunion du Comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a ​vivement apprécié la coopération étroite entre les deux ministères des AE dans la coordination globale des relations de coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Il a demandé aux deux parties de continuer de valoriser le rôle de l’organe permanent du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, de renforcer la coordination dans les préparatifs des visites et rencontres entre les dirigeants de haut rang des deux pays, d'élargir et d'améliorer l’efficac​ité dans des domaines de coopération entre les deux pays, d'aider les localités, notamment celles frontalières, de promouvoir des mécanismes de négociations sur les questions frontières et terrestres, ainsi que de travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Concernant la coopération entre les deux ministères des AE, le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a demandé aux deux parties de signer un nouveau protocole sur la coopération bilatérale, de maintenir les échanges entre les responsables des deux ministères, de renforcer ​ceux entre les organes des deux ministères ​relativement à la détermination des politiques, la coopération économique internationale, la presse, l​es tâches consulaires, la protection des ressortissants, ainsi qu'en d’autres matières.

Le ministre chinois des AE Wang Yi a hautement apprécié les opinions du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh sur le développement des relations des deux pays et affirmé être prêt à coo​pérer avec le ministère vietnamien des AE ​afin de préparer les visites de haut rang comme de promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam. - VNA