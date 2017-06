Hanoi (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân a eu le 19 juin un entretien avec le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue, en visite officielle du 17 au 22 juin au Vietnam.

La présidente de l'AN Nguyên Thi Kim Ngân et le président du Sénat de la République d’Haïti, Youri Latortue. Photo : VNA

Saluant la visite de la délégation du Sénat de la République d’Haïti au Vietnam, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a espéré que cette première activité d’échange bilatérale entre les deux organes législatifs des deux pays contribu​erait à promouvoir leurs relations d’amitié et de coopération.

Elle a constaté que les relations d’amitié entre les deux pays ces derniers temps sont renforcées, avec des échanges de délégations et des rencontres de haut rang.

Le Vietnam ​suit toujours de près la situation d’Haïti et s’est réjoui des acquis obtenus par ce pays dans ​son processus de réforme, de développement socioéconomique et d’intégration, contribuant ​à rehausser​ son rôle et ​son prestige dans la région et dans le monde.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngân a remercié le gouvernement d’Haïti d’avoir reconnu le statut d'économie de marché du Vietnam, soutenu le pays ​​dans sa candidature à diverses institutions et organisations internationales comme le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2014-2016, le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) pour le mandat 2016-2018.

Elle a demandé aux deux parties de continuer ​de maint​enir les échanges de​ délégations de tous les échelons, la coopération dans les forums internationaux et de s’entraider dans les forums internationaux où les deux pays sont membres comme l’ONU, l’UIP, l’APF. Elle a aussi demandé à Haïti de soutenir le Vietnam dans sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021 et à celui de directeur général de l’UNESCO pour le mandat 2017-2021.

Se félicitant des acquis importants réalisés par le peuple vietnamien ces derniers temps, le président du Sénat Youri Latortue a souligné que Haïti souhaite promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans les télécommunications, la production agricole, l’égalité des sexes.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a​ jugé modeste la valeur d​es échanges commerciaux bilatéraux (50 millions de dollars en 2015). Les deux pays peuvent renforcer leur coopération économique​ et d’investissement via ​les modèles de coopération entre le groupe militaire des Télécommunications (Viettel) et la compagnie générale des communications d’haïti (Teleso S.A).

Elle a salué la décision haïtienne d’ouvrir son ambassade au Vietnam et soutenu l’ouverture de l’ambassade vietnamienne en Haïti. ​

Au cours de l’entretien, les deux ​dirigeants ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont la​ situation en Mer Orientale. Les deux leaders des deux organes légistifs ont convenu que cette question doit être résolue par des moyens pacifiques, dont des procédures diplomatiques et juridiques, conform​es au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

Le même jour, la délégation ​haïtienne a visité le groupe des télécommunications Viettel.

Plus tard, la présidente de l’AN a organisé un banquet en l’honneur du président du Sénat Youri Latortue et de la délégation l'accompagnant. -VNA