Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'exposition sur les techniques et les moyens de prévention et de lutte contre les incendies, de sauvetage et les équipements de sécurité et de protection «Fire safety & rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2017» aura lieu du 16 au 18 août à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par le Département de la police chargée de la prévention, de la lutte contre les incendies et ​le sauvetage (ministère de la Sécurité publique), cette expo attirera la participation de 270 établissements de 18 pays et territoires qui présenteront leurs équipements dernier cri sur 460 stands. -VNA