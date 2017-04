En Angola, les hommes d’affaires vietnamiens veulent y croire

Hanoi (VNA) – L’Angola fut un eldorado pour les hommes d’affaires vietnamiens. La chute des cours du pétrole a changé la donne. Cependant, la plupart restent confiants en l’avenir et en leurs capacités de rebondir.

L’Angola a une économie peu diversifiée basée essentiellement sur l’exploitation de matières premières. Photo : ST/CVN



Parlant des hommes d’affaires vietnamiens en Angola, l’ambassadeur du Vietnam en Angola, Nguyên Phan Giang, a souligné qu’ils sont confrontés à des difficultés liés à l’histoire houleuse de ce pays, qui a traversé une longue période de guerre civile, depuis son indépendance avec le Portugal en 1975 jusqu’au début des années 2000. Cela explique la qualité déplorable des infrastructures, l’insécurité. Mais les Vietnamiens ont surmonté ces difficultés et trouvé des opportunités de coopération et d’investissement. Et, point important, ils ont toujours su cultiver la solidarité entre eux.



Un homme d'affaires exemplaire Située entre le tropique du Capricorne et l'équateur, l'Angola fait partie des pays africains les plus riches en ressources naturelles, avec notamment d'importants gisements pétroliers et diamantifères. Plus de 10.000 km séparent ce pays du Vietnam. Malgré cet éloignement géographique, de nombreux Vietnamiens ont choisi l'Angola pour monter leur entreprise.

Grâce à la compagnie VinaForce, beaucoup d’employés vietnamiens et angolais ont un travail stable. Photo : ST/CVN



Les premiers temps n’ont pas été un «long fleuve tranquille». «Dans les années 2010, l’environnement de vie d’ici était très dur. L’eau était plus chère que le pétrole. Cela a été un choc pour moi», se souvient Trân Quang Hiên. Mais sa volonté d’avoir une compagnie était si fort qu’il n’a pas baissé les bras. Il a décidé de monter une compagnie multiservices baptisée VinaForce, spécialisée dans les services en vogue à cette époque-là comme matériaux de construction, production de briques, transformation du bois, soins de beauté, production de glace alimentaire, importation et exportation de produits surgelés...



Trân Quang Hiên, 54 ans, fait partie de ces hommes d'affaires vietnamiens qui ont réussi en Angola. Installé depuis huit ans dans ce pays, il est en effet le patron d'une compagnie qui a créé jusqu'à plus de 600 emplois locaux sans compter des centaines d'emplois pour des Vietnamiens résidant sur place, ces derniers payés 1.000 dollars par mois.