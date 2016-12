En 2016, le tourisme national connaît une croissance record

Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Cette année, les indices en termes de nombre de touristes ​vietnamiens et étrangers, et de chiffre d’affaires du tourisme vietnamien, ont ​battu les records. En effet, le Vietnam a ​recensé 10 millions d’arrivées internationales, soit une croissance de 25% ​en un an, servi 62 millions de touristes vietnamiens, et réalisé un chiffre d’affaires de 400.000 milliards de dôngs.

Ces informations ont été annoncées par le directeur général de l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, Nguyen Van Tuan, lors d’un point presse donné le 22 décembre à Hanoï.

Le 25 décembre, une cérémonie d’accueil ​du dix millionième touriste étranger au Vietnam de 2016 sera organisée à l’aéroport international de Phu Quoc par l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam et le Comité populaire de la province de Kien Giang (Sud).

Selon les analystes de l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam, le nombre de touristes en provenance de la plupart des marchés a connu une croissance en 2016. En particulier, les touristes étrangers des pays du Nord-Est de l’Asie comme la Chine, le Japon et la République de Corée, sont toujours les plus nombreux en représentant ​près de 30% des visiteurs étrangers au Vietnam. Une forte hausse du nombre de touristes en provenance de pays d'Europe occidentale dont l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Espagne, qui bénéficient d'une exemption de visa, a été enregistrée cette année. ​En octobre, 635.000 touristes de cette région ​avaient visité le Vietnam, une hausse de 16% en variation annuelle.

En 2017, le secteur du touris​me du Vietnam s’est fixé pour objectif d’accueillir 11,5 millions ​d'étrangers et de servir 66 millions de Vietnamiens, ainsi que de réaliser un chiffre d’affaires de 460.000 milliards de dongs.

Les performances obtenues cette année ont dépassé les objectifs de la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam ​pour 2020 et sa vision pour 2030. ​Les objectifs de cette stratégie ​sont, d'ici 2020, que le tourisme devienne un secteur économique de pointe, professionnel, moderne, ​possédant des produits de haute qualité, diversifiés et riches de l'identité culturelle nationale, compétitifs sur les marchés régionaux comme internationaux, afin que le Vietnam possède un tourisme développé en 2030.

Plus concrètement, sur la période 2011-2020, la croissance moyenne du tourisme national devra atteindre 11,5 à 12% par an. ​Il devra aussi, d'ici à 2020, accueillir de 10 à 10,5 millions de touristes étrangers, et de 47 à 48 millions de touristes vietnamiens. Le chiffre d'affaires de ce secteur ​devra être de 18 à 19 milliards de dollars, et doubler en 2030. –VNA