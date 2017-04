EIU : le tourisme contribue de plus en plus à l’économie vietnamienne

Des touristes étrangers au temple de Ngoc Son, Hanoï. Photo : VNA



Londres (VNA) – Selon l’Economist Intelligence Unit (EIU) du groupe britannique The Economist, le tourisme contribue de plus en plus à l’économie vietnamienne, à raison d’une forte croissance du nombre de touristes étrangers au premier trimestre 2017.

Citant un rapport de l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, l’EIU indique que 3,2 millions de touristes étrangers ont visité le Vietnam entre janvier et mars, soit une hausse de 30,6% sur un an. Ce chiffre impressionnant montre que le Vietnam remporte du succès après ses efforts pour renforcer son statut en tant que destination attrayante internationale.

Selon l’EIU, l’application d’un système électronique de délivrance de visa depuis le 1er février contribue également au développement des arrivées touristiques au Vietnam. Cette mesure a permis de simplifier les formalités d’entrée pour les voyageurs en provenance de plus de 40 pays. Dans les temps à venir, des formalités administratives plus simples en vue de l’obtention de visa et la présence croissante des compagnies aériennes low-cost favoriseront le tourisme au Vietnam.

L’EIU affirme en outre que le prestige du Vietnam aux yeux des touristes asiatiques s’améliore nettement. Les Chinois sont les plus nombreux, avec 949.200 arrivées au Vietnam au premier trimestre, soit une progression de 63,5% sur un an. Les Sud-Coréens sont au 2e rang avec 527.500 arrivées (+29,3%). Ils sont suivis par les Japonais avec 201.600 arrivées (+4,8%). Outre les Asiatiques, les Américains sont aussi nombreux avec 179.700 touristes entre janvier et mars (+9,1%). Pour les Britanniques, ce chiffre est de 75.000 (+9,2%).

L’EIU apprécie l’attention croissante du gouvernement vietnamien pour les effets du tourisme sur l’environnement. En mars 2017, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié un code de conduite fournissant aux touristes des informations sur l’importance de la protection de l’environnement, ainsi que sur le respect des us et coutumes locaux. Le Vietnam définit le tourisme comme un secteur principal pour le développement économique. Son Administration nationale du Tourisme élabore un plan de développement touristique à long terme, lequel devrait être présenté fin avril. -VNA